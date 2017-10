Rusza połączenie z Rzeszowa do Glasgow

W czwartek wieczorem Ryanair zainauguruje regularne połączenie z Rzeszowa do Glasgow-Prestwick – poinformował rzecznik Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Marcin Kołacz.

„Do końca października połączenie z Rzeszowa do Glesgow-Prestwick będzie wykonywane raz w tygodniu – w czwartek. Natomiast później samoloty do Glesgow będą latały dwa razy w tygodniu – we wtorek i w sobotę” – poinformował Marcin Kołacz.