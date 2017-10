R. Bochenek: Analizujemy sytuację budżetową ws. wsparcia dla emerytów

Na razie nie zapadła żadna decyzja ws. kształtu i wysokości świadczenia w ramach programu „Emeryt 500 plus”. Poinformował w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Rafał Bochenek. Jak dodał rząd pracuje nad rozwiązaniem, które byłoby satysfakcjonujące dla emerytów.

Premier Beata Szydło konsultuje się w tej spawie z kierownictwem resortów finansów i rodziny. Rafał Bochenek dodał, że rząd cały czas pracuje nad tym, aby wspierać tych, którzy mają najniższe świadczenia emerytalne.

– Poczekajmy moment, jeszcze trwają prace i uzgodnienia wewnątrz rządu, pani premier Beata Szydło spotyka się tutaj z resortem finansów i z resortem rodziny. Analizujemy sytuację budżetową, to będzie oczywiście kolejny wydatek dla budżetu, ale chcemy, żeby to był wydatek taki, który oczywiście mieści się w jego granicach. Polska dobrze się rozwija, jest nadwyżka budżetowa, mamy pieniądze. Właśnie tak przykleiło się, że to będzie 500 zł, natomiast co do kwoty jeszcze nie ma żadnej decyzji, w tym momencie analizujemy sytuację budżetową – mówił rzecznik rządu.