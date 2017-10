Prokuratura: 53 Ukraińców oskarżonych o nielegalną produkcję papierosów

Do sądów rejonowych w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim trafiły akty oskarżenia przeciwko 53 obywatelom Ukrainy. Odpowiedzą za nielegalną produkcję ok. 52 mln sztuk papierosów i ponad 2 tony tytoniu, wartości ponad 4,7 mln zł – poinformowała PAP Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Jak powiedział PAP rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński, oskarżenie dotyczy okresu od września 2015 r. do końca stycznia 2016 r. Do nielegalnej produkcji, pakowania, wykorzystywano budynki w podwarszawskich miejscowościach: Milanówku, Międzyborowie, Książenicach i Bieniewcu.

„Oskarżeni zostali zatrzymani 27 stycznia 2016 r. w toku śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie wspólnie z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji” – powiedział prokurator.

Z ustaleń śledczych wynika m.in., że w Książenicach znajdowała się hala magazynowa, w której działała maszyna do produkcji papierosów, w Milanówku i Międzyborowie wyprodukowane papierosy były przepakowywane do paczek po 20 sztuk papierosów, zaś w miejscowości Bieniewiec znajdował się magazyn do przechowywania papierosów. Papierosy pakowane były w pudełka białoruskich marek papierosów: Premier, Magnat i Jinling.

Działalność nielegalnej wytwórni papierosów była koordynowana m.in. przez Olega P. i Ruslana B. To oni – według śledczych – najpierw zorganizowali wytwórnię, a następnie zajmowali się organizacją produkcji i dystrybucją wyrobów tytoniowych.

„Akt oskarżenia przeciwko nim trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie w grudniu 2016 r. Zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu nielegalne wytwarzanie wyrobów tytoniowych, udział w nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych oraz uchylanie się od opodatkowania, poprzez nie ujawnianie właściwemu urzędowi celnemu przedmiotu opodatkowania i nie uiszczenie podatku akcyzowego, czym spowodowali straty sięgające ponad 6,5 mln zł. W marcu tego roku zapadły wyroki skazujące” – dodał Łapczyński.

PAP/RIRM