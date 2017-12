Priorytety nowego rządu

Rozwój gospodarczy, poprawa relacji na arenie europejskiej oraz dalsze inwestowanie w innowacyjność – to główne zadania stojące przed rządem premiera Mateusza Morawieckiego, na które wskazują posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Wczoraj prezydent Andrzej Duda przyjął oficjalnie dymisję premier Beaty Szydło, a na stanowisko szefa rządu desygnował Mateusza Morawieckiego. Wszystko wskazuje na to, że expose nowy premier wygłosi już we wtorek. Tego samego dnia ma odbyć się także głosowanie nad wotum zaufania dla nowego gabinetu.

Prawo i Sprawiedliwość zaznacza, że po dwóch latach nadszedł czas na nowy etap rządów, czyli skupienie się na rozwoju i gospodarce.

– Jesteśmy już po dwóch latach rządów dobrej zmiany. Wiele udało się przez ten czas zrobić, szczególnie w obszarze społecznym i socjalnym, realizując program Prawa i Sprawiedliwości. Dziś mamy kolejne wyzwania, które nakreśliła premier Beata Szydło, czyli gospodarka, rozwój, innowacyjność. W tym kierunku będą szły działania rządu, a dołączając do tego zagrożenia, które gdzieś się pojawiają w otoczeniu europejskim, jest też przy okazji nowe otwarcie – mówi poseł PiS Wojciech Skurkiewicz.

Poseł Piotr Uściński zaznacza z kolei, że zmiany, w tym personalne, to coś naturalnego. To odpowiedź na wyzwania chwili.

– To normalne, że po półmetku kadencji podsumowuje się pewne tematy, opracowuje strategię działania rządu na przyszłość i są możliwe zmiany. Jeżeli jakaś zmiana na stanowisku ministra czy premiera się odbywa, to nie znaczy, że dane ministerstwo działało źle, ale raczej komitet polityczny doszedł do wniosku, że może działać lepiej, że pod nowym kierownictwem będzie działało jeszcze lepiej – podkreśla Piotr Uściński.