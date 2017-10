Prezydent Bułgarii z oficjalną wizytę w Polsce

Od ceremonii oficjalnego powitania przez prezydenta Andrzeja Dudę na dziedzińcu Belwederu rozpoczęła się dziś oficjalna wizyta w Warszawie prezydenta Bułgarii Rumena Radewa. Bułgarski przywódca spotka się także z premier Beatą Szydło. Rozmowy będą dotyczyły m.in. NATO i UE.

Po oficjalnym powitaniu Rumena Radewa odbędzie się spotkanie par prezydenckich, a później rozmowa „w cztery oczy” obu prezydentów, po których zaplanowano rozmowy plenarne delegacji pod przewodnictwem Andrzej Dudy i Rumena Radewa. Następnie obaj prezydenci spotkają się z mediami.

Po południu prezydent Bułgarii złoży wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza.

Obaj prezydenci wezmą też udział w Polsko-Bułgarskim Forum Gospodarczym. Wieczorem w Pałacu Prezydenckim obie pary prezydenckie spotkają się ponownie podczas oficjalnego obiadu wydanego przez Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę.

Rumen Radew spotka się dziś także z premier Beatą Szydło, a wcześniej z wicemarszałkiem Senatu Michałem Seweryńskim.

Tematami rozmów prezydentów Polski i Bułgarii będzie bezpieczeństwo w ramach NATO, współpraca infrastrukturalna i strategiczna w ramach Trójmorza, przyszłość Unii Europejskiej i plany prezydencji bułgarskiej oraz współpraca handlowa i inwestycyjna.

„Spotkanie prezydentów będzie nawiązywało do ostatniego szczytu Trójmorza, który miał miejsce w Warszawie; będzie okazją do podsumowania tego spotkania i do rozmowy o przyszłości tej inicjatywy. W przyszłym roku odbędzie się szczyt Trójmorza w Rumunii, więc jesteśmy w trakcie rozmów na temat rozwoju tej inicjatywy” – powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.