Prezydent A. Duda: Ks. abp A. Baraniak jest jednym z najważniejszych bohaterów Polski po 1918 r.

Ks. abp Antoni Baraniak należy do panteonu niezłomnych; prowadziła go Matka Najświętsza – powiedział prezydent RP Andrzej Duda podczas uroczystości upamiętniających byłego metropolitę poznańskiego odbywających się w Warszawie.

Sekretarza prymasów Polski, ks. kard. Augusta Hlonda i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego był jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego Kościoła w najgorszych czasach PRL-u. W tym roku mija 40. rocznica jego śmierci. W Belwederze odbyła się sesja naukowa, którą otworzył prezydent Andrzej Duda.

– Wszyscy są pewni włącznie z – już dzisiaj – św. pamięci prymasem ks. kard. Stefanem Wyszyńskim, że gdyby ksiądz arcybiskup, wtedy pękł na przesłuchaniu, gdyby przyznał a później w czasie pokazowego procesu – który chcieli zorganizować komuniści – potwierdził, że głowa polskiego kościoła, ksiądz prymas prowadził działalność zmierzającą do zniszczenia i obalenia władzy komunistycznej, prowadził krótko mówiąc działalność dywersyjną, że współpracował z wrogami ludu, z imperialistami, na Zachodzie w celu właśnie zniszczenia, obalenia ustroju, to być może, jest to wielce prawdopodobne, że nie byłoby nigdy, choćby papieża Polaka – mówił prezydent Andrzej Duda.