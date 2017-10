Powrót deszczowej pogody

Jak informuje IMGW, nad Europą dominował będzie rozległy niż znad Morza Norweskiego. Wpływ wyżów zaznaczy się na krańcach wschodnich, południowych i częściowo na zachodzie kontynentu.

Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu z ośrodkiem nad Morzem Norweskim. Na południowym wschodzie kraju zaznaczał się będzie chłodny front atmosferyczny. Napływać będzie nieco chłodniejsza, polarno-morska masa powietrza.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie wzrastać.

We wtorek na wschodzie, południu i w centrum Polski zachmurzenie duże i okresami opady deszczu. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana suma opadów do 15 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 11 st. do 15 st., na pogórzu od 10 st. do 12 st. Wiatr na ogół umiarkowany, miejscami porywisty, na północy Polski oraz w rejonach górskich okresami dość silny, porywisty, południowy i południowo-zachodni, od zachodu skręcający na zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 70 km/h.

