Tylko na południowym-wschodzie Polski bez deszczu

Jak informuje IMGW, znaczny obszar Europy będzie w zasięgu rozległego i głębokiego niżu znad Norwegii, jedynie krańce zachodnie, południowe i wschodnie obejmować będą układy wyżowe.

Polska będzie w zasięgu wspomnianego niżu, z zachodu na wschód przemieszczał się będzie chłodnych front atmosferyczny. Ciepłe powietrze polarne morskie napływające z południowego zachodu stopniowo będzie wypierane przez chłodne arktyczne powietrze napływające z północnego zachodu.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu, na północy kraju lokalnie także deszczu śniegiem, a w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. na północnym wschodzie do 7 st. na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. Na południowym wschodzie porywy wiatru do 65 km/h z południowego zachodu, a na Podkarpaciu do 80 km/h z południa.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady, przeważnie deszczu ze śniegiem, na południu kraju oraz w górach śniegu. W Bieszczadach opady śniegu chwilami intensywne i tam prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura minimalna od -1 st. do 2 st., a w kotlinach górskich lokalnie do -3 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, w zachodniej połowie Polski oraz w górach porywisty, południowo-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatr do 55 km/h, a w strefie nadmorskiej do 75 km/h.

PAP/RIRM