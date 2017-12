Polskie dzieci z Białorusi na świątecznym spotkaniu w Białymstoku

Blisko 250 polskich dzieci z Białorusi przyjechało w sobotę do Białegostoku na świąteczne spotkanie w ramach akcji „Podarujmy Dzieciom Święta”. Według organizatorów to okazja przybliżenia dzieciom kultury i języka przodków.

Takie przyjazdy od kilkunastu lat organizuje białostocka Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny.

„To okazja do przybliżenia młodym Polakom z Białorusi polskiej kultury i języka, to też taki magiczny czas, by spędzić przedświąteczny dzień w kraju przodków” – powiedziała PAP wiceprezes fundacji Irena Konon.

Do Białegostoku przyjechały dzieci w wieku 9-12 lat. To młodzi Polacy mieszkający w Mińsku i okolicach, a także na Grodzieńszczyźnie. Jak powiedziała Konon, to dzieci, które uczęszczają na lekcje języka polskiego, a także finaliści i laureaci różnych konkursów.

„Przyjazd to dla nich prezent za chęci do nauki języka polskiego i dobre wyniki w konkursach” – dodała.

Dla niektórych dzieci to jedyna okazja, żeby przyjechać do Polski, dla innych to jedyna okazja, żeby – jak powiedziała Konon – „poczuć świąteczny czas i spotkać się ze św. Mikołajem”. Mówiła, że to też ważne dla dzieci, bo wiedzą, iż ktoś w Polsce o nich pamięta, chce poświęcić im swój czas, obdarować prezentami.

W Białymstoku i Supraślu dzieci spędzą cały dzień. W programie znalazło się oglądanie spektakli w Białostockim Teatrze Lalek, zwiedzanie Opery i Filharmonii Podlaskiej, a także wspólny kulig i ognisko.

Akcja „Podarujmy Dzieciom Święta” – jak informują organizatorzy – organizowana jest od 2001 roku w okresie przedświątecznym i w trakcie karnawału. Spotkania odbywają się zarówno na terenie Białorusi, jak i w Białymstoku. Dzięki akcji liczne rodziny Polaków z Białorusi mają okazję spotkać się w większym gronie i spędzić czas w świątecznym nastroju. W organizacji spotkań bierze udział Polska Macierz Szkolna i polskie szkoły na Białorusi.

Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, oprócz przedświątecznej akcji, organizuje też m.in. letni i zimowy wypoczynek dla dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi oraz dzieci z polskich domów dziecka i placówek opieki społecznej na terenie Białorusi.

PAP/RIRM