Wicepremier J. Gowin: podwojenie nakładów na naukę to „polska racja stanu”

Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin zaapelował w piątek podczas inauguracji nowego roku akademickiego na Akademii Pomorskiej (AP) w Słupsku o ponadpartyjne starania na rzecz podwojenia w Polsce nakładów na naukę.

„Chciałbym zaapelować do wszystkich ponad podziałami politycznymi, ponad podziałami >>rząd – opozycja<<, żebyśmy podjęli wielkie wyzwanie, jakim powinno być podwojenie nakładów na naukę, tak, aby w ciągu 5 lat osiągnęły 1 proc. PKB – dziś to jest 0,44 procenta. To bardzo mało. Jak wydajemy 2 proc. na obronność, tak 1 proc. powinien być wydawany na naukę” – mówił wicepremier.