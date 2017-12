[TYLKO U NAS] Premier M. Morawiecki: Chciałbym powołać nowy rząd już na początku przyszłego tygodnia

Chciałbym, aby już na początku przyszłego tygodnia można było powołać Radę Ministrów, praktycznie w bardzo podobnym, niemalże identycznym składzie, ponieważ bardzo wysoko oceniam pracę ministrów, moich kolegów i koleżanek z rządu – powiedział w programie „Rozmowy niedokończone” na antenie TV Trwam i Radia Maryja premier Mateusz Morawiecki.

Zmian w rządzie nie trzeba robić pochopnie – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, „jeżeli będzie uzgodnienie z marszałkiem, prezydentem i kierownictwem politycznym, to chciałbym, aby we wtorek wygłoszone zostało moje expose. Wtedy również mogłoby się odbyć głosowanie nad wotum zaufania dla Rady Ministrów w nowym kształcie” – wskazał gość „Rozmów niedokończonych”.

Na pewno będą pewne zmiany strukturalne, jak planowała przede mną Pani premier – powiedział Mateusz Morawiecki.

– Z rad Pani premier chętnie korzystam. Ona ma ogromne doświadczenie i spojrzenie na to, co się dzieje wewnątrz rządu; na eliminowanie barier międzyresortowych, które często są zmorą funkcjonowania administracji publicznej, z resztą nie tylko w Polsce, ale mnie interesuje tylko Polska. Tutaj będę starał się robić wszystko, żeby tych barier było jak najmniej. Będę chciał tak ukształtować współpracę pomiędzy poszczególnymi resortami, żeby ona była jak najbardziej efektywna dla dobra Rzeczpospolitej, dla zapewnienia, że cele społeczne i gospodarcze, które realizujemy, będą szły co najmniej tak dobrze, jak do tej pory – powiedział Prezes Rady Ministrów.