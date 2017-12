Sejm za przekazaniem z budżetu do 1 mld zł dotacji dla NFZ

Przekazanie z budżetu do 1 mld zł dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń gwarantowanych, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych, przewiduje nowelizacja ustawy okołobudżetowej na bieżący rok, uchwalona w środę przez Sejm. Za nowelą głosowało 422 posłów, przeciw było 3, a jeden wstrzymał się od głosu.

To już druga nowelizacja ustawy okołobudżetowej w tym roku – poprzednia towarzyszyła niedawnej nowelizacji tegorocznego budżetu.

Celem nowelizacji, jak mówiła podczas środowej południowej debaty sprawozdawczyni komisji Maria Zuba (PiS), jest przeznaczenie zaoszczędzonych środków budżetowych na inne zadania.

Wprowadzane nowelizacją zmiany (przedłożone pierwotnie przez rząd, a także zaproponowane w toku pracy Komisji Finansów) to przede wszystkim przeznaczenie 1 mld zł dotacji dla NFZ na realizację świadczeń gwarantowanych i świadczeń wysokospecjalistycznych (tzw. nadwykonania).

Do 200 mln zł minister rozwoju i finansów będzie mógł przekazać na Funduszu Reprywatyzacji, na zakup lub objęcie akcji spółek kapitałowych. Ponadto sam Fundusz Reprywatyzacji będzie mógł przeznaczyć do 1,4 mld zł na zakup akcji spółek kapitałowych.

Jak mówiła Maria Zuba, chodzi o „stworzenie nowych możliwości inwestycyjnych” spółek skarbu państwa.

Z kolei minister infrastruktury i budownictwa będzie mógł przekazać z budżetu państwa dodatkowe środki, ponad kwotę określoną w ustawie budżetowej na 2017 r., na Fundusz Termomodernizacji i Remontów – do wysokości 180 mln zł.

Z budżetu będzie także można przekazać do 100 mln zł, w formie dotacji celowej, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trafi ona na pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach lub budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 roku huraganu lub gradobicia.

Z kolei Fundacja Dziedzictwa Kulturowego będzie mogła otrzymać 100 mln zł na stałą konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie. 10 mln zł będzie mogło trafić, w ramach współpracy unijnej, na zintegrowane zarządzanie granicami Libii.

Dodatkowe środki, w formie dotacji celowej dla Agencji Rezerw Materiałowych, będzie można przeznaczyć na zwiększenie rezerw strategicznych (150 mln zł). Z kolei 57 mln zł będzie mogło trafić na finansowanie zadań teleinformatycznych ABW.

Dzięki noweli możliwe także będą dodatkowe wypłaty nagród motywacyjnych dla funkcjonariuszy policji (do wysokości 5 mln zł). W noweli znalazło się także wydłużenie terminu do 21 grudnia na wykorzystanie tzw. środków niewygasających.

„Dobrze, że nie chowa się tych pieniędzy, które nie zostały wydane z rezerw celowych, a przeznacza się je m.in. na cele społeczne” – mówił w środowej południowej debacie Lech Sprawka (PiS).

Krystyna Skowrońska (PO) zwracała z kolei uwagę na „skandaliczny tryb procedowania tej ustawy”. Pytała też, na zakup jakich spółek ma być przeznaczone 1,4 mld zł dla Funduszu Reprywatyzacji.

„Nie uzyskaliśmy na to odpowiedzi, o jakie spółki chodzi” – powiedziała Skowrońska. Dodała, że klub PO mimo wszystko popiera tę nowelę, przede wszystkim z uwagi na 1 mld zł na NFZ.

Wiceminister finansów Teresa Czerwińska, odpowiadając na pytania posłów o zadłużenie, zwracała m.in. uwagę na spadającą relację długu publicznego do PKB. O ile w 2016 roku, mówiła, ta relacja wynosiła 54,1 proc, w bieżącym roku będzie 53,8 proc i tyle samo będzie w roku przyszłym. Tymczasem w krajach Unii ta relacja wynosi średnio 83,2 proc., a w krajach strefy euro 89 proc. – zaznaczyła.

„Polska była jednym z 12 krajów Unii utrzymujących relację długu do PKB poniżej 60 procent, zapisaną w Traktacie z Maastricht” – podkreślała Czerwińska. Maleją też, dodała, koszty obsługi długu do PKB.

PAP/RIRM