Sejm opowiedział się za rozszerzeniem granic obrony koniecznej

Posłowie uchwalili nowelę Kodeksu karnego zwiększającą możliwości obrony przy odpieraniu napaści na mieszkanie, dom, czy ogrodzony teren. Teraz przepisy autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości trafią do Senatu.

Do Kodeksu karnego dopisano, że karom nie będzie podlegał ten, kto przekraczałby granice obrony koniecznej do m.in. mieszkania czy domu, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. To znaczy, sposób obrony lub użyte środki nie byłyby odpowiednie do zagrożenia, wynikającego z zachowania napastnika.

Zmiana zasad osądzania obrony własnej osoby, najbliższych, czy domu jest czymś naturalnym w demokratycznym państwie prawa – powiedział dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa.

– Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło zasadę powolnego dostosowywania tego właśnie prawa obywatelskiego i jego możliwej penalizacji do takiego trybu dojścia, a więc uzyskania tej bezwzględnej ochrony ofiary za jakiś czas. Jeszcze wczoraj była sytuacja, w której ofiara w jednej chwili mogła stać się przestępcą. To jest coś niedopuszczalnego, coś co wynika z niewłaściwego pojmowania prawa i sprawiedliwości społecznej. Jako obywatele musimy mieć zagwarantowaną, i niczym nienaruszalną, możliwość obrony siebie, swoich najbliższych, swojego domu – akcentował dr Łukasz Kister.

Przedstawiając projekt, minister Zbigniew Ziobro podkreślał, że w wielu wypadkach prokuratury i sądy „dokonują konserwatywnej, bezdusznej interpretacji przepisów prawa, w konsekwencji osoby skutecznie broniąc się, ponoszą niezasłużoną odpowiedzialność karną”.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało, że nadal każde przekroczenie granic obrony koniecznej będzie przedmiotem postępowania prokuratury. Śledczy będą ustalać, czy są przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną osoby, która broni swego domu przed napaścią. Jeśli prokuratura uzna, że takie zachodzą, mogłaby umorzyć śledztwo.

RIRM