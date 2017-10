Przedstawiciele USA i Rosji spotkają się ws. konfliktu na Ukrainie

W Belgradzie dojdzie dziś do spotkania przedstawicieli USA i Rosji ws. uregulowania konfliktu na Ukrainie. Tematem rozmów ma być wprowadzenie sił pokojowych ONZ na teren Donbasu. Umożliwiłoby to przeprowadzenie tam wyborów lokalnych.

Takie głosowanie przewidziane jest w porozumieniu mińskim. Dokument ten, zawarty pomiędzy Ukrainą, Rosją, Francją oraz Niemcami, miał doprowadzić do rozwiązania konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy.

O przysłanie międzynarodowych sił pokojowych do swojego kraju prezydent Ukrainy Petro Poroszenko prosił Radę Bezpieczeństwa ONZ 20 września tego roku.

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk ma nadzieję, że Amerykanie będą w stanie przymusić Rosję do realizacji tego porozumienia, bo – jak zaznaczył – okazuje się, że Niemcy i Francuzi nic w tej sprawie nie zrobili.

– Jeżeli okazałoby się, że doszłoby do tych wyborów, które przewidywały porozumienia (…), jeżeli otworzono by granicę ukraińsko-rosyjską – a więc w ten sposób Ukraina kontrolowałaby już całe swoje terytorium, w tym to, co dzieje się w tych dwóch okręgach – to moim zdaniem sprawy posunęłyby się zdecydowanie do przodu. Czy zakończyłoby to konflikt? Nie wiadomo, ale niewątpliwie byłby to spory postęp – powiedział Zbigniew Kuźmiuk.