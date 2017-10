Prokuratura: nie było zastrzeżeń do akcji w siedzibach organizacji kobiecych

Nie zgłoszono zastrzeżeń do protokołu zabezpieczania dokumentacji w biurach organizacji kobiecych – podała poznańska prokuratura. Dodała, że zabezpieczone nośniki elektroniczne są po skopiowaniu na bieżąco zwracane poszczególnym podmiotom, aby nie paraliżować ich pracy.

Postanowienie o zabezpieczeniu dokumentacji wydano jeszcze 24 lipca 2017 r. – wynika z piątkowego komunikatu Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

„Termin realizacji obu czynności – latem (w Ministerstwie Sprawiedliwości) i 4 października (w siedzibach organizacji) – został ustalony przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu” – głosi komunikat.

W środę funkcjonariusze policji weszli do siedziby Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego biur w Gdańsku i Łodzi, a także do siedziby Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA. Obie organizacje informowały w mediach społecznościowych, że zabezpieczono m.in. komputery oraz dokumentację projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2015.

Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówił w piątek, że przeszukania były przeprowadzone na polecenie prokuratury.

Poznańska prokuratura poinformowała, że postanowienie o zabezpieczeniu dokumentacji „podjęto na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, która pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Ministerstwa Sprawiedliwości w okresie od 2012 do 2015 r. Chodzi o przyznawanie, kontrolowanie wydatkowania i rozliczanie środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, będących w dyspozycji Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka MS”.

Jak dodano, postanowienie to dotyczyło „żądania wydania rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie, a w razie odmowy – przeszukania w siedzibach sześciu organizacji, będących dysponentami środków z FPOPP”.

„Wszystkie zabezpieczone dowody zostały przekazane dobrowolnie. Organizacje, których dotyczyło postanowienie, nie zgłosiły do protokołu zatrzymania rzeczy żadnych zastrzeżeń. Nośniki elektroniczne są po skopiowaniu na bieżąco zwracane poszczególnym podmiotom, od których je zabezpieczono, aby nie paraliżować pracy tych instytucji” – zapewniła prokuratura.

Poinformowała także, że w tej sprawie toczy się śledztwo dotyczące działania na szkodę interesu publicznego; nikomu dotychczas nie postawiono zarzutów.

Platforma Obywatelska chce, by w Sejmie w przyszłym tygodniu premier Beata Szydło przedstawiła informację na temat środowych przeszukań w biurach organizacji kobiecych. PO wystosowała też w tej sprawie interpelacje do szefów MSWiA i MS. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wyraził zaniepokojenie „skoordynowanymi działaniami” policji i prokuratury w siedzibach organizacji kobiecych; zapowiedział, że będzie dążył do wyjaśnienia sprawy.

We wtorek minął rok od tzw. czarnych protestów – akcji zorganizowanej przez Ogólnopolski Strajk Kobiet w sprzeciwie wobec wprowadzenia całkowitego zakazu tzw. aborcji. Była to reakcja na skierowanie przez Sejm do dalszych prac obywatelskiego projektu zaostrzającego prawo w tym zakresie, przy jednoczesnym odrzuceniu w pierwszym czytaniu projektu liberalizującego przepisy. W ramach „czarnego wtorku” w wielu miastach odbyły się manifestacje i pikiety.

PAP/RIRM