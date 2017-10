Poważne straty po przejściu przez Polskę orkanu Ksawery

W całej Polsce trwa usuwanie skutków orkanu Ksawery, który w nocy z czwartku na piątek przeszedł przez nasz kraj. Bilans jest tragiczny: tysiące domów bez prądu, dziesiątki uszkodzonych budynków, dwie ofiary śmiertelne i 39 osób rannych.

Najbardziej ucierpiało województwo lubuskie. Premier Beata Szydło zapewniła, że wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc. [czytaj więcej]

Ulewny deszcz i silny wiatr wiejący z prędkością nawet do 130 km/h. Taki koszmar minionej nocy przeżyło wielu mieszkańców województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Silnie wiejący wiatr łamał drzewa jak zapałki, zrywał dachy i blachy. Blokadzie uległo wiele dróg i chodników. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, gospodarcze, blaszane garaże oraz samochody. W Ostrowie Wielkopolskim kobieta straciła życie.

– Jedno zgłoszenie wczoraj otrzymaliśmy o godz. 20.00 dotyczące przygniecenia kobiety na ul. Ledóchowskiego koło konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim. Po dojeździe na miejsce zdarzenia okazało się, że kobieta już spod tych gałęzi została wyciągnięta. Zespół ratownictwa medycznego udzielił jej pierwszej pomocy i została zabrana do szpitala (…). Ta kobieta zmarła, niestety, na skutek odniesionych obrażeń – powiedział Krzysztof Biernacki, oficer prasowy straży pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W Ośnie Lubuskim zginął 67 letni mężczyzna. Spadł z dachu, który naprawiał. 39 osób w tym ośmiu strażaków jest rannych.

Cały czas trwa usuwanie skutków wichury oraz szacowanie strat. Straż Pożarna interweniowała ponad 10 tysięcy razy. Żywioł nie oszczędził także podróżujących koleją. W wielu miejscach na torach kolejowych leżały powalone konary drzew. Pociągi miały gigantyczne opóźnienia. Pasażerom pomagali strażacy.

– Wykorzystując busy, autobusy, które mamy we własnym posiadaniu, przetransportowaliśmy z powiatu Trzebnickiego do Poznania 110 osób. W drodze powrotnej z Rawicza i z Leszna również do Wrocławia 150 osób bezpiecznie przez strażaków zostało przetransportowanych – wskazał st. kpt. Daniel Mucha z Wrocławia.