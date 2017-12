[NASZ TEMAT] B. Kempa: Premier Beata Szydło zostanie w rządzie w randze wicepremiera. Będzie działała w kwestiach społecznych

Pani premier Beata Szydło w duchu odpowiedzialności za kraj, ciągłości pewnej misji, którą ma Prawo i Sprawiedliwość, zostaje w rządzie. Będzie wicepremierem, która będzie miała w swoim obszarze działań szeroko pojęte kwestie społeczne – powiedziała w „Aktualnościach Dnia” na antenie Radia Maryja szefowa KPRM Beata Kempa. Odniosła się w ten sposób do rezygnacji Beaty Szydło z funkcji premiera i zapowiedzi jej dalszych działań.

Po przyjętej przez Komitet Polityczny PiS rezygnacji Beaty Szydło z funkcji premiera zajmie ona stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy społeczne.

– To był etap, który jest za nami. Pani premier Beata Szydło w duchu odpowiedzialności za kraj, ciągłości pewnej misji, którą ma Prawo i Sprawiedliwość, zostaje w rządzie. Będzie wicepremierem, który będzie miał w swoim obszarze działań szeroko pojęte kwestie społeczne. Te sprawy bardziej szczegółowo nakreślimy w rozporządzeniu atrybucyjnym, a także w podziale obowiązków, którego dokonają w swoim własnym łonie członkowie nowego rządu – wyjaśniła Beata Kempa.

Przewodniczący „Solidarności” Piotr Duda powiedział w rozmowie z TVP, że premier Beata Szydło to – jego zdaniem – najlepszy premier po 1989 roku. Dodał, że jeśli rozmowy z Mateuszem Morawieckim będą wyglądały tak, jak dotychczas, to w perspektywie widzi on ulicę, a nie dialog.

– Myślę, że nasze relacje z tak wielkim związkiem zawodowym jak „Solidarność” były dobre. Te wszystkie spotkania nie były spotkaniami łatwymi. Oczekiwania wobec nas były, po latach rządów PO-PSL, ogromne. Mam nadzieję, że ten dialog będzie trwał nadal. Jeśli Polacy będą zgłaszać sprzeciw wobec czegoś, to trzeba będzie wyjść temu naprzeciw i negocjować – zaznaczyła Beata Kempa.

Zapytana o relacje z Unią Europejską szefowa KPRM odpowiedziała, że Polska powinna podążać w dalszym ciągu wcześniej obranym kursem.

– Nie wyobrażam sobie, żeby polski rząd szedł wbrew interesom polskich obywateli. Ten kurs, który obraliśmy, utrzymywaliśmy przez cały czas. Okazało się, że niemal po dwóch latach ten kurs po cichu zostaje teraz przyjmowany przez kolejne państwa Europy. To nie jest tak, że nie mieliśmy miłosierdzia. Pomagaliśmy i pomagamy tam, na miejscu. Jeżeli chodzi o Europę, to musimy utrzymywać się przy chrześcijańskich wartościach – zaznaczyła.

Premier Beata Szydło podziękowała dzisiaj w Sejmie posłom i obywatelom. Zapowiedziała, że w dalszym ciągu chce kontynuować dobrą zmianę.

– Pani premier uczy nas, w jaki sposób można odpowiadać na wyzwania. Jeśli ma się w sercu Boga i Polskę, to ma się poczucie służby. Ważne jest to, żeby pracować ile się da wtedy, kiedy jest nam to dane. Tak naprawdę jesteśmy jeszcze na początku tej drogi – powiedziała.

Całą rozmowę z Beatą Kempą szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z „Aktualności dnia” można odsłuchać [tutaj].

RIRM