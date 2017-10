MSZ wnioskuje o zawieszenie zarządu Fundacji Otwarty Dialog

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do sądu z wnioskiem o zawieszenie zarządu Fundacji Otwarty Dialog. To organizacja, która nawoływała do obalenia polskiego rządu. Niepokój dodatkowo budzi fakt, że finansowały ją osoby z zagranicy, w tym z Rosji.

Z pytaniem do MSZ w sprawie antyrządowej działalności fundacji zwrócili się politycy Kukiz‘15. Przedstawiciele resortu dyplomacji działając w trybie nadzoru wnioskują o ustanowienie przez sąd zarządu przymusowego fundacji.

Ponadto skierowali wniosek do urzędu skarbowego o przeprowadzenie kontroli finansów. Jednocześnie MSZ wezwało zarząd fundacji do usunięcia ze stron internetowych treści nawołujących do nielegalnych działań.

Poseł Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Kukiz‘15, spodziewa się, że po przejęciu nadzoru nad fundacją wyjdą na jaw jej prawdziwe intencje. Jak zauważa, działalność mająca na celu podburzanie jest w Polsce niedozwolona i ścigana prawem. Polityk ma nadzieję, że sprawą zajmie się prokuratura.

– Czy to jest normalne, że dwoje małżonków dostaje po kilkaset tysięcy darowizn od brata, który akurat pracuje – zapewne przez przypadek – na Krymie? To są rzeczy bardzo podejrzane. To jest fundacja, która miała koncesję na sprzedaż artykułów zdefiniowanych jako koncesjonowana broń i amunicja. Tu chodziło akurat o hełmy, kamizelki kuloodporne itd. Kuriozalną sytuacją był fakt, że na swoich stronach publikowali instruktaż, jak obalić rząd. To jest po prostu niemożliwe w żadnym państwie prawa. Nie powinniśmy tolerować takich postaw – komentował Marek Jakubiak.

Prezesem Fundacji Otwarty Dialog jest Lyudmyla Kozlovska. Jej mąż Bartosz Kramek pełni funkcję przewodniczącego rady fundacji.

Do celów statutowych powstałej w 2009 r. Fundacji należy m.in. obrona praw człowieka, demokracji i praworządności na obszarze postradzieckim, zwłaszcza w Kazachstanie, Rosji i Ukrainie.

W latach 2013-2014 Fundacja Otwarty Dialog prowadziła m.in. „obserwacyjną misję poparcia” podczas fali protestów na kijowskim Majdanie. Fundacja posiada swoje stałe przedstawicielstwa w Warszawie, Kijowie i Brukseli.

RIRM