„DGP”: Repolonizacja internetu

Rząd zalecił należącej do Skarbu Państwa spółce Exatel podłączenie instytucji publicznych do internetu. Ambicje firmy są jednak większe, a umowa z MSWiA może być początkiem budowy czegoś na kształt narodowego operatora – pisze dziś „Dziennik Gazeta Prawna”.

Miałby on obsługiwać całość internetu dla administracji, służb mundurowych i specjalnych.

„Nasza sieć jest gotowa przyjąć większy ruch. Powstała po to, by dane osobowe Polaków były bezpieczne” – mówi prezes Exatelu Rafał Magryś, cytowany przez „DGP”.