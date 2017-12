CBA zatrzymało na gorącym uczynku biznesmena i radnego powiatowego z Dolnego Śląska

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w akcji specjalnej na gorącym uczynku biznesmena i radnego powiatowego Milicza na Dolnym Śląsku – dowiedziała się w czwartek PAP w źródłach bliskich sprawie.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej Biura potwierdził, ze zatrzymani zostali na gorącym uczynku przez funkcjonariuszy CBA.

„Zatrzymaliśmy radnego powiatu milickiego i byłego dolnośląskiego samorządowca, obecnie biznesmena zajmującego się doradztwem i konsultingiem” – powiedział Piotr Kaczorek.

Po zatrzymaniach agenci CBA przeszukali mieszkania radnego i biznesmena, zabezpieczyli też dokumentację dotycząca przetargów w milickim starostwie – dodał.

Według nieoficjalnych informacji PAP do akcji specjalnej i zatrzymania doszło w jednym z najlepszych wrocławskich hoteli. Łapówka wyniosła 20 tys. zł i miała być pierwszą ratą ze 185 tys. zł, za doprowadzenie do sprzedaży po zaniżonej cenie należącej do powiatu zabudowanej nieruchomości. Mieli też uniemożliwić innym zainteresowanym jej nabycie.

Czynności z zatrzymanymi trwają we wrocławskiej prokuraturze okręgowej, gdzie trafili zatrzymani i usłyszeli zarzuty korupcyjne.

PAP/RIRM