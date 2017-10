W Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami

Jak podaje IMGW, na wschodzie, południowym wschodzie oraz częściowo południu kontynentu pogodę kształtować będą niże z ośrodkami nad północno-zachodnią Rosją, Bułgarią i Włochami. Na pozostałym obszarze Europy dominować będzie wyż znad Atlantyku. Polska będzie na skraju niżu znad północno-zachodniej Rosji, w chłodnej masie powietrza polarnego morskiego.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna od 11 st. do 13 st., w rejonach podgórskich Karpatach miejscami tylko 7 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północy i zachodzie porywisty, zachodni, na północnym zachodzie południowo-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże, tylko początkowo na wschodzie umiarkowane. Opady deszczu, z zachodu postępujące w głąb kraju. Temperatura minimalna od 4 st. na południowym wschodzie do 9 st. na zachodzie i do 10 st. nad morzem, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat tam miejscami tylko 0 st., w kotlinach sudeckich miejscami 6 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, a w zachodniej połowie kraju porywisty, na północnym zachodzie w porywach do 65 km/h, przeważnie południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 8 st., 9 st. na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 14 st. lokalnie na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty, na wschodzie i południu południowo-zachodni i zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni. Dość silny wiatr w porywach do 70 km/h nad morzem i do 80 km/h w górach.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże i umiarkowane. Niewielka możliwość słabych, przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże i okresami opady deszczu, jedynie początkowo możliwe umiarkowane i bez opadów. Temperatura minimalna 7 st. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W niedzielę zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 12 st. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty, zachodni.

PAP/RIRM