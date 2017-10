W Polsce wykryto izotop promieniotwórczy ruten-106

Na terenie Europy, w tym Polski, wykryto niewielkie ilości izotopu promieniotwórczego ruten-106. Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała, że są to ilości niemające wpływu na nasze zdrowie.

Obecność tego związku jest niewielka, dlatego nie należy podejmować żadnych działań, a w szczególności przyjmować preparatów z jodem.

Józef Strojny, rzecznik prasowy Państwowej Agencji Atomistyki mówi, że trudno jest ustalić źródło obecności tego izotopu.

– Jeżeli chodzi o źródło na terenie Europy, to trudno je określić, ponieważ jego stężenie w powietrzu jest bardzo nisko. Izotop ten mógł pochodzić prawdopodobnie z zakładu produkującego takie specyfiki albo z nieprawidłowej utylizacji, spalenia tego izotopu, czyli takiej płytki na oko – stwierdził Józef Strojny.

Ruten-106 został wykryty w powietrzu za pomocą krajowej sieci stacji poboru aerozoli. Gromadzą one aerozole znajdujące się w powietrzu na specjalnym filtrze. Jest on wymieniany i poddawany szczegółowej analizie co tydzień. Pozwala to wykrycie nawet śladowych stężeń izotopów promieniotwórczych w powietrzu. Izotop Ruten-106 wykorzystuje się m.in.: w leczeniu nowotworów oczu.

RIRM