Podkarpackie: Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oddali krew

Ponad 100 żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego oddało w niedzielę krew w ramach akcji „Terytorialsi mają pomoc we krwi”. Akcja prowadzona był m.in. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Jak poinformował PAP w niedzielę rzecznik prasowy brygady por. Witold Sura, żołnierze oddali w sumie ponad 50 litrów krwi.

„Była to już druga taka akcja. Tak jak zapowiadaliśmy już wcześniej, zbiórka krwi będzie odbywać się na terenie Podkarpacia cyklicznie. Chcemy pokazać, że pomoc innym niesiona przez żołnierzy brygady to część naszej misji i służby” – zaznaczył por. Witold Sura.

W niedzielę akcja była prowadzona w Rzeszowie, Dębicy i Leżajsku. Jak zaznaczył rzecznik, niektórzy żołnierze pierwszy raz w życiu oddawali krew.

„Wszyscy którzy zdecydowali się na udział w akcji, zgodnie z jej przesłaniem, postanowili udowodnić, że pomoc mają we krwi. Dzięki tej akcji do rezerw rzeszowskiego centrum krwiodawstwa trafiło ponad 51 litrów krwi. W sumie w dwóch akcjach nasi żołnierze oddali 106 litrów krwi” – podkreślił por. Witold Sura.

Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 r. Trzy miesiące później Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej formalnie przejęło dowodzenie nad trzema pierwszymi brygadami sformowanymi w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim.

Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego liczy ponad 3 tys. żołnierzy.

Obecnie w trzech brygadach obrony terytorialnej we wschodniej części kraju służbę pełni 7,2 tys. żołnierzy, w tym 6 tys. żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej i 1,2 tys. żołnierzy zawodowych. Oznacza to, że WOT są trzecim co do wielkości rodzajem sił zbrojnych.

