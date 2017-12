Pociąg IC Rejewski nazwany na cześć znanego kryptologa ruszył w trasę

W niedzielę w trasę z Bydgoszczy do Warszawy po raz pierwszy wyruszył pociąg IC Rejewski, nazwany na cześć słynnego bydgoskiego kryptologa – Mariana Rejewskiego. Będzie kursował codziennie na odcinku Bydgoszcz – Warszawa – Bydgoszcz – poinformowało PKP Intercity.

Jak poinformowało biuro prasowe PKP Intercity, wraz z wprowadzeniem rozkładu jazdy na sezon 2017/2018 po raz pierwszy w trasę wyruszył skład IC Rejewski, który pojechał z Bydgoszczy do Warszawy.

„W pierwszą podróż pociągu z Bydgoszczy do stolicy wybrała się córka Mariana Rejewskiego, Janina Sylwestrzak” – podano.

Skład IC Rejewski będzie kursował codziennie na odcinku Bydgoszcz – Warszawa – Bydgoszcz, zatrzymując się po drodze na stacjach m.in. w Solcu Kujawskim i Toruniu. Połączenie jest obsługiwane nowoczesnym składem FLIRT3.

Podczas inauguracyjnego przejazdu na pasażerów czekały niespodzianki.

„Każdy otrzymał drewnianą łamigłówkę logiczną z językową zagadką, grę miejską zachęcającą do zwiedzania Bydgoszczy szlakiem Mariana Rejewskiego, materiały informacyjne o kryptologu oraz słodki poczęstunek” – poinformowało PKP Intercity.

Jak dodano, skład InterCity relacji Bydgoszcz – Warszawa był jednym z 16, które wzięły udział w tegorocznym plebiscycie na nazwy pociągów.

„W tym roku internauci mogli wybierać spośród propozycji bezpośrednio związanych z regionem, do lub z którego kursuje dany skład. Pociąg z Bydgoszczy otrzymał nazwę Rejewski. W ten sposób uczczono dokonania wybitnego bydgoskiego kryptologa, Mariana Rejewskiego” – wyjaśniono. Według PKP Intercity w tym roku pasażerowie łącznie oddali ponad 78,5 tys. głosów.

***

Marian Rejewski (ur. 16 sierpnia 1905 roku w Bydgoszczy, zm. 13 lutego 1980 roku w Warszawie) był polskim matematykiem i wybitnym kryptologiem, który z Jerzym Różyckim i Henrykiem Zygalskim w 1932 roku złamał kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Umożliwiło to odczytywanie przez Brytyjczyków zaszyfrowanej korespondencji Niemców podczas II wojny światowej, co pośrednio przyczyniło się do zwycięstwa aliantów.

Rejewski był twórcą tzw. „bomby kryptologicznej” oraz prekursorem nowoczesnych metod łamania szyfrów. Za rozwiązanie szyfru maszynowego Enigma Rejewski został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a za działalność we Francji w warunkach konspiracyjnych przyznano mu Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami. Dla uhonorowania dokonań polskich matematyków i kryptologów, 25 stycznia obchodzony jest Dzień Kryptologii.

PAP/RIRM