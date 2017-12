Platforma Obywatelska atakuje śp. gen. Andrzeja Błasika

Działalność podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej zdominowała posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. Na zarzuty posłów PO odpowiadał dr inż. Kazimierz Nowaczyk wspólnie z wiceministrem Obrony Narodowej Bartoszem Kownackim.

Podczas posiedzenie Komisji Obrony Narodowej doszło do ostrej wymiany zdań między posłami opozycji a wiceministrem obrony narodowej Bartoszem Kownackim. Członkowie komisji należący do PO próbowali zrzucić odpowiedzialność za zaniedbania w 36 Specjalnym Pułku Lotnictwa Transportowego na gen. Andrzeja Błasika.

Takiej argumentacji sprzeciwił się Bartosz Kownacki, który przypomniał, że rząd PO-PSL nie zdołał wygospodarować pieniędzy na kupno samolotów dla VIP-ów, a teraz próbuje uciec od odpowiedzialności. Bo za zaniedbania w 36. specpułku odpowiedzialność ponoszą politycy, nie gen. Andrzej Błasik – powiedział wiceminister obrony Bartosz Kownacki.

– To żołnierze, to podwładni polityków wielokrotnie informowali, jakie są problemy, to oni czekali na zmiany. Odpowiedzialnością polityków był szereg zaniedbań związanych z tym, co działo się w 36. specpułku – wskazał wiceminister obrony narodowej.