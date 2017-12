Opozycja przeciwna zmianom na stanowiskach prezesów sądów

Zbigniew Ziobro nie wpływał, nie wpływa i nie będzie wpływał na orzeczenia sądów – mówił w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Szereg zarzutów dotyczących wymiany prezesów sądów podnosi opozycja. Ta jest jednak konieczna, co potwierdza m.in. afera korupcyjna w sądzie apelacyjnym w Krakowie.

Zmiany w sądach nie od dziś budzą sprzeciw opozycji.

Działania resortu sprawiedliwości nie kończą się jednak tylko na wymianie prezesów. To element większej układanki.

– Nie da się patrzeć tylko na ustawę o ustroju sądów powszechnych i zmianę kilku, kilkunastu prezesów. To jest tylko jeden element układanki. To musi się wszystko ze sobą stykać – tłumaczył Zbigniew Ziobro.

Wątpliwości opozycji budzą nie tyle nazwiska nowych prezesów, co powody i styl podejmowanych decyzji.

– Wiecie, że tak naprawdę do sądów należy ostatnie zdanie. Stąd ten bezprecedensowy atak na całe środowisko. Dlaczego decyzje o odwołanych sędziach nie mają żadnego uzasadnienia? – dopytywał Grzegorz Furgo, poseł PO.

Celem ustawy o ustroju sądów powszechnych była nie czystka kadrowa, ale rzeczywisty nadzór administracyjny. A ten był potrzebny, jeśli spojrzymy na korupcję w krakowskim sądzie apelacyjnym.

– To jest wstyd, żebym dzisiaj musiał – jako wiceminister sprawiedliwości – odnosić się do takich patologii w polskim wymiarze sprawiedliwości. To jest haniebne – akcentował Michał Wójcik.