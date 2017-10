Nigel Farage: PE chce, aby Wielka Brytania uklękła i została poniżona

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której krytycznie ocenia dotychczasowe rozmowy o Brexicie. Według europosłów rozmowy nie przyniosły wystarczającego postępu. Oznacza to negatywną opinię w sprawie przejścia do drugiej fazy negocjacji.

Postęp dotyczący priorytetów Unii Europejskiej w rozmowach rozwodowych z Wielką Brytanią okazał się niewystarczający. Zakończona w ubiegłym tygodniu czwarta runda rokowań nie przyniosła rozstrzygnięć w kluczowych kwestiach. Chodzi o zagwarantowanie praw Europejczyków, w tym Polaków, po Brexicie i utrzymanie składek Londynu do unijnego budżetu.

Projekt przygotowany przez parlamentarną grupę koordynatorów, zajmującą się Brexitem, był przedmiotem dzisiejszej debaty oraz głosowania Parlamentu Europejskiego.

– Nie możemy mówić jeszcze o przyszłości bez konkretnej jasności, ponieważ uruchomienie art. 50 i mandat, który nam przekazali przywódcy 27 państw są bardzo jasne. Najpierw musimy się porozumieć co do warunków rozwodu, a później możemy zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście w miłości możemy się jeszcze odnaleźć – powiedział Jean Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej.

Do przyjętej przez europosłów rezolucji odniósł się największy zwolennik Brexitu Nigel Farage. Polityk skwitował, że Wielka Brytania traci tylko swój czas. Chcemy jasnego planu w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej – zaznaczył europoseł z Wielkiej Brytanii.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego, które zyskało poparcie zdecydowanej większości eurodeputowanych zostało skrytykowane także przez Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należą rządzący w Wielkiej Brytanii torysi, a także prof. Mirosław Piotrowski.

– Przegłosowana dzisiaj rezolucja ws. negocjacji brexitowych jest dowodem na to, że UE stawia się w kontrze, powiem więcej – w konflikcie z Wielką Brytanią. Przygotowana rezolucja nie była sygnowana i popierana przez dwie formacje, w których jest Nigel Farage, ojciec brexitu, a także Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, gdzie są konserwatyści rządzący partii Wielkiej Brytanii. To źle wróży na przyszłość – podkreślił poseł do PE.