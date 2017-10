Nazwy zagranicznych miast na drogowskazach będą pisane po polsku

Obok oryginalnych zagranicznych nazw miast na drogowskazach pojawią się także ich odpowiedniki w języku polskim. Sprawą zajmowała się ostatnio sejmowa Komisja Infrastruktury.

Polskich nazw obcych miast nie ma np. na nowych odcinkach A4 na Podkarpaciu czy na obwodnicy Augustowa. Kierowcy zamiast Lwów czy Wilno widzą nazwy: ,,L’viv” i ,,Vilnius”. Wkrótce jednak ma się to zmienić.

Wprowadzanie dwujęzycznych drogowskazów przewiduje projekt nowelizacji złożony przez posła Sylwestra Chruszcza z Kukiz’15. Polityk już wcześniej rozwiązał podobny problem w Niemczech.

Zdaniem resortu infrastruktury pomysł ten jest bardzo dobry. Mimo to ministerstwo ma inne rozwiązanie. Podczas I czytania projektu w komisji mówił o tym Bogdan Oleksiak, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w resorcie.

– Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa jak najbardziej pozytywnie odnosi się do samego pomysłu. Natomiast zaproponowane rozwiązanie prawne, przedstawione w projekcie ustawy, oceniamy negatywnie, ponieważ chcielibyśmy to zrobić w inny sposób. Chcielibyśmy to zrobić poprzez nowelizację rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Ponieważ w tym rozporządzeniu są uregulowane wszelkie znaki, które są przedmiotem tej dyskusji, nowelizacja ustawy proponowana w tym zakresie praktycznie zanegowała to rozporządzenie – wskazał Bogdan Oleksiak.