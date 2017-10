MSWiA: ponad pół miliona zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa

Właśnie przekroczyliśmy pół miliona zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Podkreślam, że 42 proc. spośród tych zgłoszeń zostało potwierdzonych przez policjantów – poinformował w poniedziałek minister Mariusz Błaszczak.

Szef MSWiA podkreślił, że dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa można sprawdzić, co się dzieje wokół naszego miejsca zamieszkania, czy w okolicy, gdzie do szkoły chodzą nasze dzieci. – Naszym celem było i jest ułatwienie kontaktu obywateli z policjantami, również anonimowo – zaznaczył minister.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę.

Do tej pory Polacy zgłosili przy użyciu mapy ponad 501 tys. zagrożeń. Najwięcej zgłoszeń dokonano w garnizonach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim i łódzkim. – Liczba użytkowników Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa to prawie milion osób, a liczba odsłon to ponad 3 mln – powiedział minister Mariusz Błaszczak.

Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, podejmuje odpowiednie działania. Procentowo najwięcej potwierdzonych zgłoszeń jest w garnizonach: podlaskim, małopolskim, lubuskim, świętokrzyskim i zachodniopomorskim. – W sumie w skali całego kraju, Policja potwierdziła 42 proc. zgłoszonych przez obywateli zagrożeń. Taka potwierdzalność to dobry wynik – podkreślił szef MSWiA.

Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego. Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu – występują do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Minister Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę, że ciągle trwają prace nad udoskonaleniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dlatego w połowie wakacji wprowadzono m.in. możliwość dodania zdjęcia, filmu czy opisu tekstowego (do 500 znaków) do zgłaszanego zagrożenia. Wydano także wersję aplikacji na urządzenia mobilne.

Mapa zagrożeń jest także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji. To swoista platforma wymiany informacji, przy pomocy której obywatel, w trosce o wspólne bezpieczeństwo, dzieli się z Policją informacjami o potencjalnych zagrożeniach. Natomiast pamiętajmy, że w przypadku pilnych spraw takich jak zagrożenia życia lub zdrowia należy zawsze dzwonić na numer alarmowy 112 lub 997.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dostępna jest na stronie internetowej www.policja.pl.

MSWiA