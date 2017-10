MRPiPS: stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 6,9 proc.

Spada poziom bezrobocia w Polsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu wyniosła 6,9 proc. w porównaniu do sierpnia jest to spadek o 0,1 punktu procentowego. Oznacza to, że liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 18,8 tys. osób.

„To historyczny moment, to najlepszy wynik od 1991 r.” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska w telewizji wPolsce.pl. Jak dodała, sytuacja na rynku pracy znacząco poprawia stan finansowy ZUS, którego sytuacja nie była tak dobra od 2001 r.

Poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, wskazuje, że sytuacja na rynku pracy wynika z działań gospodarczych rządu i przełoży się na wzrost wynagrodzeń.

– To dobry znak. To jest dowód na sensowność polityki gospodarczej i finansowej nowego rządu. To jest również dobra wiadomość dla pracowników, gdyż oznacza to, że tych miejsc pracy przybywa, a jednocześnie brakuje rąk do pracy, a to może oznaczać w dłuższej perspektywie wyższe wynagrodzenia, podwyżki płac. Ten 6-procentowy wzrost płac w Polsce jest widoczny, a na pewno będzie to postępować i Polacy w perspektywie najbliższych kilku lat być może zobaczą nawet kilkunastoprocentowy wzrost płac i malejące dalej bezrobocie. Można powiedzieć, że to jest objaw zdrowej gospodarki, sukcesów gospodarczych – mówi Janusz Szewczak.

W sierpniu – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – stopa bezrobocia wyniosła 7 proc.; resort pracy szacował ją na 7,1 proc. Rok temu bezrobocie we wrześniu wynosiło 8,3 proc.

