Min. K. Tchórzewski: Zachowamy bezpieczeństwo energetyczne przy zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej  

W październiku Sejm zajmie się projektem ustawy o rynku mocy. Jak poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski, obecnie dobiegają końca uzgodnienia jej zapisów z Komisją Europejską. Ustawa dotyczy odpowiedniego zaopatrywania odbiorców w najbliższych latach i kontraktowania rezerw energii.

Chodzi o odpowiednie zbilansowanie mocy pozyskiwanej z konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł wraz z obowiązkiem niektórych podmiotów do jej dostarczania w tzw. okresach zagrożenia.

W ostatnim czasie prace nad ustawą o rynku mocy nie zostały podjęte, a ich wznowienie zapowiedziano po osiągnięciu porozumienia z KE m.in. ws. zróżnicowania przyszłych opłat.

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił, że nowe przepisy z jednej strony zapewnią bezpieczeństwo energetyczne przy jednoczesnym większym wykorzystaniu energii odnawialnej.

– Nie są to duże obciążenia, a dają nam gwarancję bezpieczeństwa energetycznego oraz tego, że będziemy mogli wprowadzić pewną ilość różnych źródeł odnawialnej energii, w pełnej gamie. To znajduje się w naszym programie, który będziemy mogli wdrożyć. W niektórych latach głośno było, że groził nam tzw. blackout. W sposób racjonalny musimy bronić się przed tego typu rzeczami i wychodzić do przodu – mówił Krzysztof Tchórzewski.