Min. Błaszczak: jesteśmy gotowi na natychmiastowe uruchomienie pieniędzy dla poszkodowanych

Jeszcze dziś wojewoda lubuski, skieruje wniosek do MSWiA o uruchomienie pierwszej transzy wsparcia dla poszkodowanych w nawałnicach; wniosek zostanie przeze mnie rozpatrzony niezwłocznie – oświadczył po posiedzeniu sztabu antykryzysowego w Zielonej Górze szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

W Zielonej Górze zakończyło się w piątek po południu posiedzenie sztabu antykryzysowego z udziałem m.in. premier Beaty Szydło i szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. Województwo lubuskie jest jednym z tych, które najbardziej ucierpiały wskutek wichur, które w nocy przeszły nad Polską.

Minister powtórzył, że szacowanie szkód oraz wypłata zasiłków należy do obowiązków samorządów terytorialnych.

„Jesteśmy gotowi do tego, żeby pieniądze zostały uruchomione już natychmiast. Dziś pan wojewoda lubuski, skieruje wniosek do ministerstwa spraw wewnętrznych o uruchomienie pierwszej transzy wsparcia. Wniosek niezwłocznie zostanie uruchomiony przeze mnie, kiedy wrócę do ministerstwa, tak żeby wypłaty mogły być dokonane bez zbędnej zwłoki” – zapewnił Mariusz Błaszczak.