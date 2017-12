Mec. H. Lipski: Badanie skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów jest prawidłowym rozwiązaniem

Reforma sądownictwa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości społeczeństwa, aczkolwiek będzie jeszcze wymagała dopracowania – ocenia adwokat Henryk Lipski.

W piątek Sejm uchwalił prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Poparli je posłowie Zjednoczonej Prawicy. Opozycja była przeciw.

Ustawa o SN zakłada m.in. badanie skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Zdaniem Henryka Lipskiego, adwokata z Gdańska, to jedna z pozytywnych zmian.

– Wydaje mi się, że jest to zupełnie prawidłowe rozwiązanie, dlatego że przecież doszło – jako adwokat zdaje sobie z tego sprawę – do wydania niesprawiedliwych orzeczeń i one w obrocie prawnym jeszcze funkcjonują. Jeżeli zatem istniałaby możliwość naprawienia tego stanu poprzez skargę nadzwyczajną, jest to słuszne rozwiązanie, ponieważ pozwoli znacznej części podmiotów prawnych, osób fizycznych na doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Tylko mógłby być może szerszy zakres; krąg osób, które będą uprawnione do wnoszenia tych skarg nadzwyczajnych – mówi Henryk Lipski.