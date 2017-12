Małopolskie: huraganowy wiatr łamie drzewa w Zakopanem

W Tatrach wieje w niedzielę wieczorem silny wiatr, osiągający w porywach prędkość do 150 km; powala drzewa i uszkadza budynki w Zakopanem.

Do godziny 19.00 zakopiańscy strażacy interweniowali ponad 30 razy, byli głównie wzywani do usuwania z jezdni powalonych pod naporem wiatru drzew. Żywioł uszkodził też poszycie dachu na jednym z domów przy ul. Skibówki. Najwięcej drzew huraganowy wiatr powalił na drogę prowadzącą z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka oraz na trakt do Kuźnic, wzdłuż którego rosną potężne, stare jesiony.

„Prognozy wskazuję, że silny wiatr ustąpi dopiero we wtorek, dlatego jesteśmy w gotowości. Spodziewamy się kolejnych interwencji” – powiedział PAP rzecznik zakopiańskiej straży pożarnej Andrzej Król-Łęgowski.

PAP/RIRM