M. Morawiecki dla wPolityce: Polska może stać się liderem elektromobilności

Elektromobilność to pierwsza rewolucja przemysłowa, w której możemy uczestniczyć jako lider, a nie odbiorca technologii – podkreśla wicepremier Mateusz Morawiecki w rozmowie z portalem wPolityce. Według niego ma być ona drogą do odbudowy polskiego przemysłu motoryzacyjnego.

Dodaje, że elektromobilność traktuje „dwojako”.

„Po pierwsze jest ona przepustką dla polskich firm, by stały się poważnymi globalnymi graczami, zwłaszcza w zakresie autobusów. A po drugie, to pierwsza rewolucja przemysłowa, w której możemy uczestniczyć na pełnych prawach, jako lider, a nie odbiorca technologii. Solaris, Ursus czy wreszcie Autosan mają w państwie sprzymierzeńca, którego brakowało polskim firmom tak długo” – przekonuje minister rozwoju i finansów. Ocenia, że polskie miasta będą „sukcesywnie wymieniać swoją flotę autobusów i skorzystają na tym te właśnie polskie firmy”.

Polityk zwraca uwagę, że – według szacunków – eksport przemysłu motoryzacyjnego może oscylować w tym roku wokół rekordowych 30 mld euro.

„Będzie to historyczny wynik. Cieszy mnie to bardzo” – podkreśla Mateusz Morawiecki.

Zauważa przy tym, że firmy z branży poddostawców motoryzacyjnych „to często rodzinne projekty, które są dalej relatywnie młode, ale też głodne sukcesu”.

„To one budują dobrobyt mniejszych miejscowości, w których są ulokowane. To raduje mnie równie mocno, jak inwestycje koreańskiego LG Chem w Biskupicach Podgórnych, Daimlera w Jaworze czy Toyoty w Wałbrzychu” – mówi wicepremier.

„To wszystko inwestycje technologii nowych generacji. To, co dla mnie szczególnie ważne, to fakt, że te inwestycje gigantów światowej motoryzacji wzmacniają rozwój bardzo różnych regionów, niektórych borykających się z dużymi problemami potransformacyjnymi. Zrównoważony rozwój kraju to mój priorytet. Z całą świadomością postawiliśmy na branżę motoryzacyjną jako nowy silnik rozwojowy Polski” – zaznacza Mateusz Morawiecki.