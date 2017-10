M. Błaszczak: Policja w biurach organizacji kobiecych działała na polecenie prokuratury

Policyjne przeszukania w biurach organizacji kobiecych były przeprowadzone na polecenie prokuratury – poinformował w piątek szef MSWiA Mariusz Błaszczak. W jego ocenie zarzuty opozycji są „absurdalne i zupełnie bezpodstawne”.

W środę funkcjonariusze policji weszli do siedziby Centrum Praw Kobiet w Warszawie oraz do jego biur w Gdańsku i Łodzi, a także do siedziby Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz Kobiet BABA. Obie organizacje informowały na Facebooku, że zabezpieczono m.in. komputery oraz dokumentację projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012-2015.

„Policja działa na polecenie prokuratury. Jest prowadzone postępowanie w sprawie. O szczegółach zapewne powie prokuratura. Totalna opozycja próbuje znaleźć jakieś pole ataku na rząd. Zarzuty są absurdalne i zupełnie bezpodstawne” – powiedział w piątek Mariusz Błaszczak, pytany przez dziennikarzy o działania policjantów w tej sprawie.

Rzecznik prasowy poznańskiej prokuratury, prok. Jacek Pawlak potwierdził w czwartek PAP, że czynności w biurach m.in. Centrum Praw Kobiet i Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA przeprowadzono na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu. Zastrzegł jednak, że ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie może obecnie „przekazać żadnych bliższych informacji na temat przedmiotu śledztwa”.

PO chce, by na posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu premier Beata Szydło przedstawiła informację na temat środowych przeszukań w biurach organizacji kobiecych. Platforma wystosowała też w tej sprawie interpelacje do szefów MSWiA Mariusza Błaszczaka i MS Zbigniewa Ziobry.

We wtorek minął rok od tzw. czarnych protestów – akcji zorganizowanej przez

PAP/RIRM