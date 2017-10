M. Barszcz: w Mieszkaniu plus budowanym przez BGKN nie będzie pustostanów

W mieszkaniach budowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości (BGKN) w ramach filaru komercyjnego programu Mieszkanie plus co do zasady nie będzie pustostanów – powiedział PAP prezes BGK Nieruchomości Mirosław Barszcz.

„Integralną częścią naszej strategii biznesowej jest wyeliminowanie problemu pustostanów. To bardzo ważne, szczególnie w obszarze zarządzania kosztami i wysokością czynszów” – powiedział Mirosław Barszcz.

Jak zauważył prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, czynnikiem mającym istotny wpływ na wysokość czynszów jest koszt pustostanów.

„Zwykle zakłada się, że poziom pustostanów wynosi około 10 proc. To oznacza, że zaledwie 90 proc. mieszkań pracuje i przynosi dochód, podczas gdy reszta stoi pusta, czekając na nowych lokatorów. W efekcie wyższą cenę muszą ponieść wszyscy najemcy mieszkań” – zaznaczył prezes. „Na rynku wynajęcie mieszkania trwa zwykle od jednego do dwóch miesięcy. Chcemy ten czas maksymalnie skrócić. Dzięki warunkom najmu, jakie zaoferujemy naszym lokatorom, planujemy maksymalnie wykorzystać wszystkie mieszkania w naszym portfelu” – wyjaśnił Mirosław Barszcz.

Jednym z czynników, które mają skutecznie wyeliminować problem pustostanów w inwestycjach Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości, jest wysokość czynszów. Jak wyjaśnił prezes Barszcz, przez sito BGKN przejdą tylko te „projekty mieszkań, które na podstawie prognoz i kosztorysów dają pewność, że czynsze będą o około 25 proc. niższe niż średnia rynkowa w danym regionie”.

Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości będzie kalkulować czynsze w sposób komercyjny, w oparciu o koszty poszczególnych inwestycji.

„Wysokość naszych czynszów nie podlega ustawowym limitom, jak to będzie mieć miejsce w przypadku inwestycji realizowanych na gruntach Skarbu Państwa przez Krajowy Zasób Nieruchomości” – podkreślił Mirosław Barszcz.

Program Mieszkanie Plus składa się z części komercyjnej, realizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości we współpracy z samorządami i inwestorami prywatnymi, oraz części regulowanej ustawą o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), która weszła w życie 11 września br.

W części komercyjnej jest przygotowywanych obecnie ponad 10 tys. mieszkań, z czego ponad 1,2 tys. jest już w budowie. Wartość inwestycji przygotowywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości przekracza 2 mld zł.

Pierwsze 96 mieszkań budowanych w ramach programu Mieszkanie plus zostanie oddanych w marcu 2018 roku w Jarocinie. Kolejne 186 lokali trafi do chętnych w czerwcu przyszłego roku w Białej Podlaskiej. Ponadto BGKN realizuje już inwestycje m.in. w Wałbrzychu i Pruszkowie.

PAP/RIRM