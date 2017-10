Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada z większymi możliwościami

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada stacjonująca w Lublinie otrzymała imię Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Ministrowie obrony państw, które tworzą wielonarodową brygadę podpisali także porozumienie, które rozszerza możliwości jej działania.

W drugą rocznicę utworzenia litewsko-polsko-ukraińskiej Brygady w Lublinie pojawili się ministrowie obrony Polski – Antoni Macierewicz, Litwy – Raimundas Karoblis i Ukrainy – gen. armii Stepan Połtorak. Podczas uroczystości Brygada obok sztandaru otrzymała też imię.

– Imię wielkiego wodza Litwy, Polski i Ukrainy, hetmana Ostrowskiego, który w ciężkich walkach i trudnych czasach dla naszych trzech narodów pokonał Moskali. Pokonał przeciwnika, który chciał zniszczyć pokój i bezpieczeństwo naszego kraju, naszych narodów – podkreślał podczas uroczystości szef MON.

Minister Antoni Macierewicz nawiązał do zwycięskiej bitwy pod Orszą z 1514 roku. Wojska hetmana Ostrowskiego ostatecznie rozprawiły się wtedy z Rosją.

– Wspólne wojska litewskie, ukraińskie i polskie dokonały tego czynu, który sprawił, że mogliśmy żyć w pokoju. Dzisiaj też chcemy żyć w pokoju – mówił Antoni Macierewicz.

To właśnie zagwarantowanie pokoju jest jednym z celów utworzenia brygady – podkreślał szef ministerstwa obrony.

– Gdy prezentowany był ten sztandar odpowiadaliście united for peace – zjednoczeni dla pokoju, tak nasze narody są zjednoczone dla pokoju, tak zrobimy wszystko, żeby nikt tego pokoju nie naruszył – akcentował Antoni Macierewicz.

Ministrowie obrony Polski, Litwy i Ukrainy zobowiązali się do tego, że działania brygady zostaną rozszerzone. Dowództwo jednostki znajduje się w Lublinie. Łącznie to ok. 4,5 tys. żołnierzy.

TV Trwam News/RIRM