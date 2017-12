Kukiz’15 krytykuje projekty nowelizacji ustaw o KRS i SN

Nie powinno się wprowadzać tak ważnych, systemowych zmian bez szerokich konsultacji społecznych – powiedział poseł Jerzy Jachnik. Na konferencji prasowej w Sejmie przedstawił on negatywne stanowisko klubu Kukiz’15 na temat projektów nowelizacji ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

W nocy z środy na czwartek – uchwaleniem ponad 40 poprawek Prawa i Sprawiedliwości i jednej przedstawionej przez Platformę Obywatelską – prace nad prezydenckimi propozycjami zakończyły się w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Dziś mają nad nimi zagłosować posłowie. Jeśli poprą zmiany większością głosów, projekty trafią do Senatu.

Poseł Jerzy Jachnik podkreślał, że przygotowane rozwiązania nie są reformą sądownictwa, ponieważ zbyt mało zależy od obywateli.

– Postawiliśmy sprawę jasno. Jeśli przynajmniej w jakiejś części PiS odda sądy obywatelom, to my będziemy przychylnie do tego się ustosunkowywać. Sądy w Polsce działają źle i wymagały radykalnych zmian – to nie ulega według nas żadnej wątpliwości – natomiast sposób, w jaki to zrobiono i dzisiaj będzie przegłosowane, nie będziemy akceptować. Ustawy te sprowadziły się do bójek pomiędzy PiS-em a PO. Praktycznie rzecz biorąc z sądów jednej partii przeszliśmy do sądów drugiej partii. To jest dla nas, jako dla ruchu Kukiza, nieakceptowalne. Chcemy i czas najwyższy na to, żeby oddać społeczeństwu sądy – zaznaczył Jerzy Jachnik.