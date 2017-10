Kujawsko-Pomorskie: wojsko przewiozło materiały budowlane dla poszkodowanych przez nawałnice

250 ton materiałów budowlanych spośród 406 ton przekazanych przez firmy z całego kraju poszkodowanym przez sierpniowe nawałnice, trafiło już do województwa kujawsko-pomorskiego. Ładunek przetransportowało wojsko, reszta ma dotrzeć do środy.

Poinformowali o tym w piątek na konferencji w Tucholi wiceminister obrony narodowej Bartosz Kownacki i wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Materiały budowlane trafiły do najbardziej poszkodowanych powiatów w regionie: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i żnińskiego.

„Teraz, kiedy okazało się, że są wspaniali ludzie, którzy chcą pomóc poszkodowanym przez nawałnice i przekazać materiały budowlane, zostało użyte do transportu” – dodał.

„Wojsko ma być i jest z ludźmi, zawsze kiedy jest taka potrzeba służy swoją pomocą. Przy okazji jest to też pewna korzyść, bo to jest też swoiste ćwiczenie, przygotowanie się na sytuacje kryzysowe” – mówił wiceminister Kownacki.

Zaznaczył, że przetransportowanie 400 ton materiałów budowlanych to z punktu widzenia wojska nie jest duże wyzwanie; o wiele trudniej byłoby gdyby przewóz organizowany był w inny sposób – ocenił.

W akcji wzięło udział po 10 żołnierzy z 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy i 10. Brygady, podległych Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Dysponowali łącznie 16 zestawami samochodów z przyczepami oraz sprzętem do załadunku i rozładunku.

Z kolei wojewoda Bogdanowicz podkreślił, że żołnierze działali bardzo sprawnie przy usuwaniu skutków nawałnic. Jak powiedział firmy z całego kraju chętnie odpowiedziały na wezwanie ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, by wspomóc poszkodowanych przez nawałnice; problemem był jednak transport.

„Zwróciłem się do pana ministra (Kownackiego) o umożliwienie przetransportowania ponad 400 ton materiałów budowlanych z całej Polski. Niezwłocznie podjął decyzję, że materiały będą nieodpłatnie wożone. Dzięki temu mogą trafić na place do starostów, do pięciu powiatów” – mówił Mikołaj Bogdanowicz.