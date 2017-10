Ks. prof. Bortkiewicz o karaniu działaczy pro-life: To wielowymiarowa eskalacja zła

To wielowymiarowa eskalacja zła – powiedział we wtorkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja bioetyk i filozof, ks. prof. Paweł Bortkiewicz, odnosząc się do kontrowersyjnego projektu ustawy przygotowanego przez środowiska proaborcyjne na fali czarnych protestów. O sprawie pisał wcześniej „Nasz Dziennik”.

Dokument mówi m.in. o karze dwóch lat więzienia, gdy rozpowszechniane – także w internecie – są „twierdzenia nieznajdujące oparcia w aktualnym stanie wiedzy ani badaniach naukowych o przebiegu lub konsekwencjach medycznych stosowania antykoncepcji lub zabiegów przerywania ciąży mające na celu odwiedzenie od jej stosowania lub od wykonania lub poddania się zabiegowi bądź też napiętnowaniu osób, które go wykonały lub mu się poddały”. Następstwem takiego rozwiązania prawnego mogłyby być prześladowania działaczy pro-life podobne do tych, jakie mają miejsce np. we Francji czy Kanadzie.

Jak wskazał ks. prof. Paweł Bortkiewicz, już sam pomysł formułowania tego typu projektów „wydaje się być godny zauważenia i zastanowienia”. Mamy m.in. kazus obrończyni życia z Kanady Mary Wagner – przypomniał gość „Aktualności dnia”.

– Mary Wagner (…) z jednej strony robi to, co przynależy człowiekowi przyzwoitemu, z drugiej strony natomiast, jej przyzwoitość jest szykanowana w sposób ekstremalny – jest po prostu karana więzieniem. Mamy też niedawne orzeczenia władz francuskich, które zabroniły publikowania w internecie, a więc w przestrzeni wolnego słowa, w której to przestrzeni znajdują się miejsca na obraźliwe, wulgarne sformułowania, na fałszywe wiadomości, na „spamy”, nie wolno jednak w tej przestrzeni publikować materiałów dotyczących obrony życia poczętego – powiedział ks. profesor.

Bioetyk dodał, że wspomniana rzeczywistość jest czymś niewyobrażalnie złym, gdyż narusza nie tylko zasadę wolności słowa, ale przede wszystkim elementarny porządek moralny, „porządek naturalny wyrażony w przykazaniu >>Nie zabijaj<<”.

– Rozumiem, że w tej sytuacji także Dekalog powinien znaleźć się w pewnym sensie na cenzurowanym. Oczywiście w Dekalogu nie ma bezpośrednio mowy o karaniu, ale jest to zakaz tak kategoryczny, który nie dopuszcza innej interpretacji jak tylko bezwzględny zakaz zabijania i bezwzględny nakaz obrony życia – zauważył ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Analizując projekt środowisk proaborcyjnych, bioetyk wskazał, że mamy do czynienia z „wielowymiarową eskalacją zła”.

– Rozpoczynając właśnie od tego problemu karania – faktycznie, zarówno my księża mówiący z ambony o dzieciobójstwie i o złu moralnym dzieciobójstwa, ale także o złu moralnym antykoncepcji, jak rozumiem mielibyśmy podpadać pod tę karę. Pod tę karę powinni podpadać także obrońcy życia, a więc wszystkie ruchy, których w Polsce chociażby jest kilkadziesiąt (…), mielibyśmy tutaj, jak sądzę, także autorów publikacji, św. Jan Paweł II byłby w jakiś sposób symbolicznym więźniem tegoż właśnie systemu – mówił gość „Aktualności dnia”.

Ks. Profesor zaznaczył, że w trwającym w Polsce cywilizacyjnym sporze o życie, propozycja karania obrońców życia więzieniem jest przesunięciem linii barykady, próbą „wyjścia naprzód i zajęcia szerszego pola”.

Bioetyk zwrócił także uwagę na fragment projektu ustawy mówiący o „niezgodności z aktualnym stanem wiedzy”. To jest strzał do własnej bramki – zauważył.

­- Niestety, ale właśnie aktualny stan wiedzy jednoznacznie utożsamia początek życia, początek zapłodnienia dwóch komórek rozrodczych z powstaniem nowej istoty ludzkiej. Trudno jest też mówić o tym, że antykoncepcja jest bezpieczną, także w sensie medycznym. To właśnie aktualny stan wiedzy pokazuje, że zarówno antykoncepcja, aborcja, także in vitro powodują negatywne konsekwencje, również medyczne, nie licząc psychicznych i moralnych. Trochę dziwię się więc nonszalancji autorów czy autorek tego projektu – komentował we wtorkowych „Aktualnościach Dnia” na antenie Radia Maryja bioetyk, ks. prof. Paweł Bortkiewicz.

Całą rozmowę z ks. prof. Pawłem Bortkiewiczem z „Aktualności dnia” można odsłuchać [tutaj]

