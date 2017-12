Ks. bp W. Śmigiel: Będę zabiegał, aby diecezja toruńska była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga

Głęboko wierzących zapraszam i proszę, żeby jeszcze bardziej zasmakowali w tajemnicy Kościoła i aby stali się według słów Ojca Świętego Franciszka, uczniami i misjonarzami gotowymi w każdej godzinie życia głosić radość Ewangelii – mówił w homilii podczas Mszy świętej nowy ordynariusz diecezji toruńskiej ks. biskup Wiesław Śmigiel. W niedzielę w katedrze świętych Janów odbył się jego ingres. Duchowny jest drugim ordynariuszem diecezji, która powstała 25 lat temu.

Ks. bp Wiesław Śmigiel powiedział, że „piękną i zadbaną” diecezję toruńską widzi w logice Jezusowej przypowieści o talentach. Jak wskazał duchowny, „Jezus naucza, że zachowując tylko to, co otrzymaliśmy, kierując się lękiem, lenistwem, egoizmem, jeśli zachowujemy tylko to, co otrzymaliśmy, tak naprawdę tracimy sporo, a niekiedy wszystko. (…) Jestem przekonany, że Bóg wyznacza nam tylko takie działania i takie zadania, które z jego pomocą są możliwe do realizacji”.

– Będę zabiegał na miarę ludzkich możliwości i z pełną otwartością na dary Ducha Świętego i na mądrość ludzi, którzy tworzą diecezję toruńską, aby diecezja toruńska była gościnnym domem dla każdego, kto chce być bliżej Boga. Głęboko wierzących zapraszam i proszę, żeby jeszcze bardziej zasmakowali w tajemnicy Kościoła i aby stali się według słów Ojca Świętego Franciszka, uczniami i misjonarzami gotowymi w każdej godzinie życia głosić radość Ewangelii – apelował.

Nowy ordynariusz diecezji toruńskich zwrócił się m.in. do wątpiących i pogubionych. „Bóg jest potężniejszy od grzechu, naszych złych doświadczeń, niechęci i ludzkich uwarunkowań” – mówił ks. bp Wiesław Śmigiel.

– Wątpiący niech nie ustają w drodze, ale niech odważnie pytają, poszukują, a jeśli trzeba, niech zdecydowanie pukają do drzwi kościołów, furt klasztornych i plebani. Pogubieni, zbuntowani, poranieni, niewierzący, dystansujący się od Kościoła oraz jego wrogowie niech zapamiętają – i mówię to z wielką miłością – że Bóg jest potężniejszy od grzechu, naszych złych doświadczeń, niechęci i ludzkich uwarunkowań. Potrafi swoją łaską przemienić ludzkie życie, a historia uczy, że Bóg swoją miłością nawet swoich przeciwników potrafi przemienić w świętych i swoich przyjaciół – wskazał.

Biskup diecezji toruńskiej prosił o współpracę i życzliwość wszystkie środowiska diecezji toruńskiej, wspólnoty nowej ewangelizacji, wszelkie grupy, stowarzyszenia, ruchy kościelne. Apelował również do rodzin, Rodziny Radia Maryja oraz młodzieży.

– Rodziny proszę o przykład miłości, zgody, przezwyciężania przeciwności. Prężne środowisko skupione wokół Radia Maryja zapraszam do współpracy w głoszeniu dobrej nowiny i budowaniu zgody narodowej. Zwracam się również do Was młodzi przyjaciele, którzy wczoraj tak pięknie otoczyliście mnie modlitwą i wsparciem. Papież Franciszek wzywa nas do dobrego rabanu, czyli do aktywności społecznej i ewangelizacyjnej. Do takiej aktywności, która pokonuje wszelkie bariery – powiedział.

Na koniec homilii duchowny przytoczył słowa św. Ignacego Antiocheńskiego, które zapisał w liście do św. bp. Polikarpa.

– Zapisał tak: „Zachęcam Cię przez łaskę, jaką jesteś przyodziany, sam przyśpiesz biegu i napominaj wszystkich, aby mogli dostąpić zbawienia. Dbaj o jedność, gdyż od niej nie ma nic lepszego. Wszystkich dźwigaj, jak i Ciebie Pan dźwiga. Wszystkich znoś w miłości. Nieustanie znajduj czas na modlitwę – proś o mądrość większą od tej, którą posiadasz, a duch Twój niech czuwa bez chwili spoczynku. Mów z każdym z osobna naśladując obyczaje Boże. (…) Niech nic się nie dzieje bez Twojej wiedzy lecz i Ty nic nie czyń bez Boga” – tak chcę sprawować swoją posługę w diecezji toruńskiej. Niech tak się stanie, a Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, patronkę diecezji proszę o pomoc i opiekę – mówił do zgromadzonych ks. bp Wiesław Śmigiel.

RIRM