Ks. abp Henryk Hoser kończy posługę biskupa warszawsko-praskiego

Papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa warszawsko-praskiego ks. abp. Henryka Hosera, który skończył 75 lat i przechodzi na emeryturę – poinformowało biuro prasowe KEP, powołując się na Nuncjaturę Apostolską w Polsce. Następcą ks. abp. Hosera został ks. bp Romuald Kamiński.

Jak poinformowało biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski w komunikacie przesłanym PAP, ingres do katedry nowego ordynariusza – dotychczasowego koadiutora arcybiskupa – jest planowany na 20 stycznia 2018 roku.

Ks. abp Henryk Hoser to lekarz, misjonarz, pallotyn, były sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Stolicy Apostolskiej. Jest przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Rodziny KEP i Rady Stałej.

Arcybiskupem mianował go 22 stycznia 2005 r. papież Jan Paweł II. Benedykt XVI mianował ks. abp. Hosera biskupem diecezji warszawsko-praskiej, którą objął 28 czerwca 2008 r. Jego zawołanie biskupie brzmi: „Maior est Deus” (łac. Bóg jest większy).

„Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za to, co przeżyłem jako biskup warszawsko-praski. Nie zapominam o mojej diecezji, ani o tych wszystkich, którym służyłem. Będziemy pozostawać w jedności modlitewnej, a jednocześnie cieszyć się tym, co Pan Bóg da nam, jako nowe zadania i nowe cele. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże” – napisał w komunikacie ks. abp Henryk Hoser.