KE przygotowała plan działań dla UE ws. migracji

Komisja Europejska przygotowała plan działań dla Unii Europejskiej w sprawie kryzysu migracyjnego. Unijni urzędnicy twierdzą, że tak zwana mapa drogowa pomoże w całkowitym rozwiązaniu tego problemu.

Pierwszy etap zakłada, że do lutego przyszłego roku państwa członkowskie dobrowolnie zobowiążą się do zapewnienia miejsc dla 50 tys. migrantów z Libii. Projekt zakłada także pełną operacyjność Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Ma ona pomóc w zarządzaniu granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Ponadto wspólnota będzie starała się zapewniać bezpieczny i legalny sposób migracji dla osób potrzebujących ochrony. Ma to zniechęcić do korzystania z nielegalnych usług przemytników i handlarzy ludźmi. Pierwotny pomysł związany z przymusową relokacją uchodźców wśród państw członkowskich był nieudany – zauważa dr Wojciech Wciseł.

– Cały pomysł projektu relokacji był od początku projektem bardzo ryzykownym i okazał się projektem nieudanym. Dzisiaj być może jest to pudrowanie rzeczywistości i szukanie rozwiązań, które miałyby tę niefortunną czy błędną decyzję struktur europejskich zwyczajnie przykryć – podkreśla dr Wojciech Wciseł.

Takim rozwiązaniem jest ostatnia decyzja KE o zaskarżeniu do Trybunału Sprawiedliwości UE krajów, które nie zgodziły się na przyjęcie migrantów. Mowa o Czechach, Węgrzech i Polsce.

– Chodzi o ludzi, chodzi o solidarność, chodzi o to, by Unia Europejska trzymała się razem w czasach kryzysu – tłumaczy wiceszef KE Frans Timmermans.

Powód może być jednak inny – zauważa dr Wojciech Wciseł.

– Być może w całej procedurze rozpoczęcia ukarania Polski nie chodzi tak naprawdę o ukaranie Polski, ale o pokazanie innym krajom tak profilaktycznie, że umowy, które były wcześniej podejmowane, powinno się wypełniać – ocenia politolog.

Dr Wojciech Wciseł dodaje, że temat migrantów w UE ma głębokie podłoże polityczne. Okaże się czy nowy plan zaproponowany przez KE będzie faktycznym działaniem mającym na celu rozwiązanie kryzysu migracyjnego w Europie, czy też kolejnym wywieraniem presji na państwa członkowskie.

Debata na temat zaproponowanej przez KE mapy drogowej odbędzie się podczas szczytu przywódców państw UE od 14- do 15 grudnia.

TV Trwam News/RIRM