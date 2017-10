K. Radziwiłł: rząd stopniowo realizuje postulat o zwiększeniu nakładów na ochronę zdrowia

Postulat rezydentów o zwiększaniu nakładów na ochronę zdrowia jest słuszny i rząd go stopniowo realizuje – powiedział dziś minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Młodzi lekarze czwarty dzień prowadzą protest głodowy, domagając się m.in. wzrostu finansowania ochrony zdrowia.

W środę wieczorem lekarze rezydenci poinformowali, że nie przerwą prowadzonego od poniedziałku protestu głodowego; środowe spotkanie z ministrem zdrowia zakończyło się bez porozumienia. Obie strony zapewniają, że są gotowe na dalsze rozmowy.

Zapowiedział, że w tym roku wydatki na ochronę zdrowia prawdopodobnie będą o ponad 8 mld zł większe niż w roku poprzednim, a w 2018 r. będą większe o 5 mld zł niż w 2017 r.

„Doskonale zdajemy sobie sprawę, także politycy, także rząd, że więcej pieniędzy potrzeba w służbie zdrowia. Co do tego, nie ma żadnych wątpliwości” – oświadczył minister.

Zaznaczył jednak, że rezydenci chcą zwiększenia nakładów na zdrowie natychmiast, o „astronomiczne kwoty”.

„Oni mówią, żeby w ciągu trzech lat dojść do 6,8 proc. PKB wydatków publicznych na zdrowie. Tak lekko licząc, to jest ok 45 mld zł w stosunku do tego, co mamy dzisiaj. Pytanie, skąd wziąć te pieniądze” – mówił.