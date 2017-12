Jubileusz Duszpasterstwa Ludzi Morza Stella Maris prowadzonego przez Redemptorystów w Gdyni

Prowadzone przez Ojców Redemptorystów Duszpasterstwo Ludzi Morza Stella Maris w Gdyni, obchodziło w niedzielę 60. rocznicę swojej posługi. Z tej okazji w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka sprawowana był Msza Św. pod przewodnictwem o. Dariusza Paszyńskiego, Wikariusza Prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.

60 lecie pracy Redemptorystów w Gdyni. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Piotra Rybaka.

W swojej homilii przypomniał on historię narodzin Duszpasterstwa Ludzi Morza. Dziękował za jego istnienie i wskazał na zadania, jakie ciągle przed nim stoją.

– Modliliśmy się na początku Mszy św. „spraw Panie Boże, aby troski doczesne nie przeszkadzały nam w dążeniu na spotkanie z Tobą” Duszpasterstwo Ludzi Morza ma właśnie takie zadanie. Jego misją jest pomoc w tym, aby troski doczesne, którymi musimy się przecież zajmować, nie przysłoniły nam tego co najważniejsze. Bądźmy gwiazdą, punktem orientacyjnym dla wszystkich, z którymi żyjemy. Bądźmy drogowskazami dla naszych bliskich, przyjaciół, dzieci, znajomych, aby każdy mógł podróżując przez życie bezpiecznie dotrzeć do portu, którym jest zbawienie każdego z nas – akcentował o. Dariusz Paszyński CSsR.

Po Mszy Św. poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą osobę i pracę zmarłego w 2009 roku o. Józefa Kroka CSsR.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla O. Józefa Krok w 60 lecie rozpoczęcia działalności O.Redemptorystów przy wznowieniu "Rzymskokatolickiego Duszpasterstwa Morskiego w Gdyni.

To właśnie on w 1957 roku przybył do Gdyni, gdzie założył placówkę Zgromadzenia Redemptorystów i zorganizował Duszpasterstwo Ludzi Morza.

Przez lata pełnił również funkcję Diecezjalnego i Krajowego Duszpasterza Ludzi Morza, był kapelanem na statkach: Stefan Batory, Siarkopol, Inowrocław.

RIRM