Jarocin: Przyznano 250 przydziałów w ramach Mieszkanie plus

W Jarocinie przyznano najemcom 250 przydziałów w ramach programu Mieszkanie plus. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do lokali w marcu 2018 r. W uroczystości udział wzięli m.in. wicepremier Jarosław Gowin oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Mieszkanie plus to pogram budowy tanich mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności. Oferta skierowana jest do osób, których nie stać na zaciągniecie kredytu.

Wicepremier Jarosław Gowin pogratulował wszystkim rodzinom, które zamieszkają w nowoczesnych mieszkaniach. Wśród nich będą także osoby, które zdecydowały się wrócić z emigracji.

– Nie ukrywam, że to jest być może najważniejszy cel naszego rządu – przekształcić Polskę w taki sposób, żeby widziały tu dla siebie szanse i perspektywy setki tysięcy – w większości młodych – rodzin, które wyemigrowały szukać szczęścia gdzieś daleko poza Polską. Dzisiaj okazuje się, że mogą znaleźć to szczęście w Polsce, że mogą znaleźć to szczęście w Jarocinie. Wszystkiego dobrego dla wszystkich tych rodzin. Gratuluję Panu burmistrzowi i całej społeczności Jarocina – powiedział Jarosław Gowin.

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk przypomniał 19. postulat z Sierpnia, który dotyczył skrócenia czasu oczekiwania na mieszkanie. W tym kontekście zauważył, że w dalszym ciągu mamy za mało lokali mieszkalnych.

– Mimo rozwoju naszego kraju przez ostatnie 30 lat, dalej tkwimy w takiej oto sytuacji, że ilość mieszkań na 1000 mieszkańców jest jedną z najmniejszych w Europie. Dzisiaj to zmieniamy – zaznaczył Andrzej Adamczyk.

Lokale w ramach Programu Mieszkanie plus powstają na terenach należących do Skarbu Państwa. To pozwala na zmniejszenie kosztów budowy.

RIRM