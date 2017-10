J. Kaczyński: musimy zbudować sprawne, silne państwo, to długa droga

Musimy spełnić warunek niespełniony po 1989, 1990 roku, musimy zbudować sprawne, silne państwo, to długa droga – powiedział w sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński, który jest gościem konwencji Solidarnej Polski. Aby wygrywać kolejne wybory, trzeba być razem – apelował lider PiS.

„Musimy być razem i to razem musi oznaczać także to, że się wzajemnie akceptujemy, a może nawet lubimy. To jest bardzo ważne w tej wspólnej drodze ku naprawie Rzeczypospolitej. W 2015 roku rozpoczął się czas nowy w historii naszego kraju. Naszym zadaniem jest to, żeby ten czas trwał i przyniósł zmianę rzeczywistą” – powiedział Jarosław Kaczyński.