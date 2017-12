J. Kaczyński: Marsze Pamięci się skończą, ale nasza misja będzie trwać

Marsze Pamięci wkrótce się skończą, ale nasza misja będzie trwać dalej – powiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim podczas obchodów 92. miesięcznicy smoleńskiej. Zapowiedział też, że za kilka miesięcy opublikowany zostanie raport komisji smoleńskiej.

„Mogę powiedzieć to, o czym mówię od dawna, jesteśmy coraz bliżej. Kiedyś mówiłem to z głębokim przekonaniem, ale nie potrafiłem odpowiedzieć kiedy to będzie. Dziś jesteśmy przeświadczeni, że to już tylko kilka miesięcy, kilka miesięcy do momentu, w którym powstaną pomniki i kilka miesięcy do chwili, w którym będziemy mieli raport komisji smoleńskiej” – powiedział Jarosław Kaczyński.

„I można powiedzieć, że nasza misja, to, co dotąd traktowaliśmy jako ten cel główny, jako jej sens zostanie spełniona, ale kiedy patrzymy na obecny kształt naszego życia publicznego, naszego życia społecznego, to musimy pamiętać o jednym – te marsze się skończą, ale misja będzie trwała, bo w naszym życiu pojawiło się bardzo, bardzo wiele zła. Bardzo wiele zła, coraz bardziej bezczelnego, coraz bardziej agresywnego, coraz bardziej mającego poczucie bezkarności” – dodał.