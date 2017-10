Hiszpania: demonstracje przeciwników odłączenia Katalonii od reszty kraju

W Hiszpanii rozpoczynają się demonstracje przeciwników odłączenia Katalonii od reszty kraju. Protestujący przejdą m.in. ulicami Madrytu i Barcelony. Kolejna masowa manifestacja planowana jest także jutro w Barcelonie.

Zwolennicy jedności Hiszpanii wskazują na nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w trakcie referendum. Brak list z danymi wyborców, możliwość wielokrotnego oddania głosu przez jedną osobę, czy podejrzenia o dostarczenie do lokali urn wypełnionych uprzednio kartami to tylko kilka z nich.

Redemptorysta o. Marek Raczkiewicz CSsR, posługujący w Madrycie, wskazuje, że problem, z jakim obecnie boryka się Hiszpania, wynika z braku troski poszczególnych partii o dobro państwa.

O. Marek Raczkiewicz dodaje również, że sytuacja polityczna wygląda inaczej, niż jest to pokazywane w mediach. Zwraca uwagę na bierną postawę rządu w Madrycie, który nie chce do siebie zniechęcić Katalończyków i oczekuje na ruch Barcelony.

Według danych, które podał kataloński rząd, niepodległości regionu chce nieco ponad 90 proc. osób, które oddały głos w referendum. Jej przeciwnicy wskazują jednak, że udział głosowaniu wzięło zaledwie 43 proc. uprawnionych.

RIRM